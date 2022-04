(VIDEO) Aversa. Madonna dell’Arco, la fake news della ‘rissa alla processione dei fujenti’

Commenti, condivisioni, chat infuocate per la notizia rilanciata stamane da un quotidiano cartaceo che raccontava di una rissa alla processione dei fujenti avvenuta il giorno di Pasquetta ad Aversa, in zona Sant’Anna.

Nell’articolo, che vi riportiamo alcuni passaggi testuali, il giornalista parla che “alcuni appartenenti a due comitati (quello di Piazza Magenta e di quello che organizza il corteo, ndr) sono venuti alle mani. Fra i presenti in piazza, il consigliere Romano – in rappresentanza del sindaco -, il responsabile della Caritas Don Carmine che hanno immediatamente abbandonato la processione. Lo stesso Don Carmine – come riporta sempre l’articolo – ha subito denunciato il fatto alla commissione che riunisce i circoli della Madonna dell’Arco. Ieri mattina (19 aprile) in Comune si parlava di linea dura: l’amministrazione intenderebbe non autorizzare il prossimo corteo che dovrebbe tenersi nel weekend della Liberazione”.

Intervista agli esponenti dell’associazione Madonna dell’Arco – via Portanova

Fatto sta che il tutto non è mai avvenuto. Anche il consigliere comunale Roberto Romano – raggiunto telefonicamente – ha ribadito che non vi è mai stata una rissa. Gli esponenti dell’associazione Madonna dell’Arco – via Portanova – risentiti dall’articolo ‘non veritiero’ apparso stamane – hanno rilasciato alcune dichiarazioni al direttore de LaRampa.it, Stefano Montone.