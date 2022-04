Valutazione diamante, chi la certifica

Splendidi e unici, i diamanti sono una delle pietre preziose più ricercate. È interessante notare però che, per la valutazione di un diamante, esistono una serie di variabili da prendere in considerazione.

Innanzitutto, se bisogna vendere un diamante usato si dovrà prima farlo valutare nel modo giusto. La cosa fondamentale che si deve conoscere è il valore di rivendita: il prezzo oscilla in base a diversi fattori.

Valutazione diamante

In genere, vengono presi in considerazione quattro punti principali, le cosiddette 4 C, che Gemmologi certificati utilizzeranno per la valutazione del diamante.

Taglio. Il taglio è il fattore più importante e avrà un impatto significativo sull’aspetto di un diamante e sul prezzo. Il taglio si riferisce all’efficacia con cui la luce che entra nella pietra viene rifratta all’interno e riflessa all’esterno. Un abile artigiano taglierà ogni diamante, determinandone brillantezza e fuoco. La manodopera qualificata è un fattore rilevante sul prezzo del diamante per carato. Non importa quanti carati si stanno scegliendo, il taglio è ciò che farà brillare un gioiello con diamante.

Colore. Il colore si riferisce alla presenza o meno di colore in una particolare pietra. Il colore di un diamante è classificato su una scala da D a Z. Con i diamanti D incolori e i diamanti Z di colore giallo. Meno colore ha un diamante, maggiore sarà il suo valore.

Grado di chiarezza. La chiarezza è un altro fattore importante nel determinare il prezzo di un diamante. Se non ci sono macchie visibili ad occhio nudo, vorrà dire che il grado di chiarezza è alto. Quindi bisogna considerare tutte le imperfezioni visibili, interne ed esterne.

Peso in carati. Quando si parla di carati, ci si riferisce al peso effettivo di un diamante. È un’unità di misura pari a 0,2 g. La dimensione è un fattore significativo che grava sul prezzo per l’acquisto del gioiello con diamante. Ad esempio, un diamante da 3 carati avrà un prezzo per carato maggiore rispetto a un diamante da uno o due carati. Il prezzo del diamante aumenterà esponenzialmente all’aumentare del peso in carati. I diamanti rotondi sono più costosi a causa del modo in cui vengono tagliati. Più pietra grezza viene rimossa, maggiore sarà il prezzo del suo diamante. Per creare un diamante rotondo sono necessari più tempo e maestria, per questo motivo costerà circa il 20% in più rispetto ad altre forme.

Vendita e acquisto diamante usato

Per vendere un diamante usato si deve possedere un documento che ne garantisca il valore.

Se non si possiede una certificazione del diamante, bisogna considerare soltanto la vendita diretta presso un banco dei pegni, la vendita attraverso un compro oro o compro diamante non specializzati o, in casi estremi, la vendita all’asta.

Tutti questi ultimi metodi alternativi di rivendita, rischiano di compromettere il reale valore del diamante usato. Se si possiede un diamante senza certificazione, non si può conoscere effettivamente la sua qualità.

Bisogna dunque rivolgersi a un professionista specializzato che sia in grado di stabilire il valore reale del diamante usato, attraverso un’analisi scrupolosa in laboratorio, e riesca a garantirne la compravendita.

Certificazione diamanti usati

Per certificare un diamante usato, e quindi valutarlo, bisogna rivolgersi a un istituto gemmologico o a un compro diamanti che abbia la possibilità di fare analizzare la gemma.

Anche ai fini assicurativi, qualsiasi diamante acquistato dovrebbe essere valutato e certificato per sapere se il prezzo che si sta pagando è corretto. La certificazione offre infatti una garanzia sull’acquisto.

Banco Diamanti

Banco Diamanti è una realtà professionale che si occupa della compravendita e della valutazione dei diamanti usati, delle pietre preziose, di oro, orologi e gioielli.

Situata a Roma, in Via Flaminia 19, opera nel settore grazie alle perizie effettuate da gemmologi altamente specializzati. Ogni gemmologo della squadra, che lavora a stretto contatto con i clienti, ha ricevuto una formazione internazionale.

La perizia effettuata dal laboratorio di analisi viene eseguita in tre fasi:

Analisi previa. In cui viene analizzata la tipologia di diamante, se è presente o meno la certificazione, la scatola, il taglio e il peso in carati.

Analisi approfondita. Che identifica le imperfezioni e le impurità del diamante attraverso strumentazioni d’avanguardia.

Proposta. In cui il gemmologo che ha effettuato la valutazione propone un prezzo ai clienti che possono, a loro volta, accettare o rifiutare.

Per informazioni e per richiedere un appuntamento gratuito si può chiamare al numero verde:800 926 095.