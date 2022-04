Vaga impaurito per strada: cagnolino salvato dalla Polizia

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa ha immediatamente inviato in soccorso la Volante più vicina che, giunta sul posto, dopo aver fatto rallentare in sicurezza il traffico, ha trovato “Bigbang” accovacciato sotto un guardrail, dove si era riparato per fuggire alle auto che sfrecciavano e alla pioggia battente. Gli agenti, dopo averlo tranquillizzato, l’hanno fatto accomodare sui sedili posteriori della Volante e l’hanno portato da un veterinario per le cure necessarie e per la successiva identificazione attraverso la rilevazione del microchip.