Vacanze benessere: alla scoperta delle terme italiane più belle

Staccare la spina e dedicarsi qualche giorno all’insegna del benessere. Per rendere realtà questo desiderio, comune a tantissime persone, una buona idea è quella delle terme. Le stazioni termali degne di nota in Italia sono tantissime. Bastano pochi click per trovare un hotel con terme e per riuscire, anche solo per qualche giorno, a mettere in secondo piano le preoccupazioni e a concedersi un break all’insegna della cura del corpo e della mente.

Hotel con terme: le località più belle

C’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si parla di stazioni termali da scoprire in Italia. Gli hotel con terme situati in località mozzafiato si possono trovare da nord a sud. Dando un’occhiata alle offerte terme con Ignas.com – uno dei riferimenti più apprezzati da chi cerca pacchetti vacanza in Italia – è possibile soddisfare le esigenze di chi ama la montagna, ma anche quelle di chi, invece, preferisce trascorrere qualche giorno in prossimità del mare.

Terme di Merano

Parlare delle stazioni termali più belle in Italia significa, per forza di cose, citare Merano. Le terme di questa località del Trentino sono note per la loro suggestiva architettura innanzitutto. L’inconfondibile forma cubica dell’edificio, progettato dall’architetto Matteo Thun, attira dal 2005 milioni di turisti da tutto il mondo. Fiore all’occhiello di questa stazione sono senza dubbio le 25 vasche benessere. Alcune di queste hanno finalità curative. Altre, invece, sono semplicemente dedicate a chi vuole concedersi qualche ora all’insegna del benessere.

Terme di Ischia

Dalla montagna si passa al mare e lo si fa spostando il focus su quella straordinaria perla che è Ischia. Questa meravigliosa isola vulcanica è caratterizzata da diversi riferimenti per quanto riguarda le stazioni termali. Tra i più celebri è possibile ricordare la fonte delle Ninfe Nitrodi. Chi cerca un hotel con terme vicino a questa zona dell’isola, lo fa quasi sempre con lo scopo di dedicarsi a percorsi curativi.

Degni di nota sono altresì i giardini Poseidon, famosi in tutto il mondo e perfetti per chi ha intenzione di ritagliarsi qualche ora di relax.

Terme Stufe di Nerone

Rimanendo sempre in Campania, non si può non chiamare in causa nell’ambito delle vacanze benessere quel paradiso che sono le Terme Stufe di Nerone. Situate a pochi km da Napoli – ci troviamo per la precisione in località Bacoli – queste terme sono apprezzate fin da tempi antichissimi.

Il loro fiore all’occhiello sono le acque termali che scorrono a una temperatura di circa 80°C. Grazie alla loro preziosa ricchezza in minerali, sono perfette per il trattamento di reumatismi e artrosi.

Bagni Nuovi di Bormio

I Bagni Nuovi di Bormio sono un altro riferimento popolarissimo tra chi cerca un hotel con terme in Italia. Noti per i meravigliosi Giardini di Venere, caratterizzate dalle celebri Vasche di Saturno.

Parlare di questa stazione termale vuol dire citare anche la meravigliosa Baita di Lucina. Edificio risalente all’inizio del XIX secolo, presenta al suo interno una sauna rivestita di legno di pino cirmolo.

Terme di Pozzuoli

Tornando nella nostra Regione, non si può non prendere in considerazione l’alternativa delle terme di Pozzuoli. Situate in prossimità dell’omonimo e a dir poco suggestivo golfo, hanno alle spalle una storia lunghissima. Per rendersene conto, basta rammentare che, ai tempi dell’antica Roma, erano un punto di riferimento per personalità di spicco della politica e della cultura come Giulio Cesare, Cicerone, Seneca e Domiziano.

Le acque di questa stazione sono caratterizzate da una temperatura attorno ai 74/75°C nei laghi principali. In quelli secondari, invece, la temperatura è leggermente al di sotto dei 40°C. Per quanto riguarda le proprietà, tra le principali è possibile chiamare in causa l’efficacia antinfiammatoria, particolarmente utile nelle situazioni in cui si ha la necessità di intervenire contro problemi di natura respiratoria.