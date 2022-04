Trentola Ducenta. 4° Raduno auto e moto storiche: sfilata per le vie della città

Proseguono le iniziative per offrire ai cittadini di Trentola Ducenta occasioni di svago e di divertimento. La Pro loco di Trentola Ducenta, del presidente Renato Del Vecchio, con l’appoggio e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, retto dal Prof Vincenzo Sagliocco, ha organizzato il “Quarto raduno di auto e moto storiche”.

Un’occasione per rivivere momenti del passato con una sfilata per le vie della città delle più belle auto e moto d’epoca. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di motori ma anche un momento di solidarietà e inclusione.

Nel percorso, infatti, è inserito anche un passaggio all’interno del Cottolengo, per offrire, agli ospiti della struttura, un momento di divertimento e di felicità. Nel corso della visita saranno distribuiti dolciumi e gadget. L’iniziativa ha trovato subito il sostegno del sindaco Michele Apicella e di tutta l’Amministrazione comunale.

“Queste iniziative – ha dichiarato Apicella – dimostrano la grande attenzione dell’Amministrazione comunale per i cittadini e, in concomitanza con l’allentamento delle misure restrittive previste per il contenimento del covid-19, cercano di restituire un po’ di normalità alla vita quotidiana”.

Il raduno avrà luogo domenica primo maggio con partenza alle 8:30 dal piazzale del Jambo. Il corteo storico percorrerà gran parte delle strade cittadine per concludersi all’interno del cortile della casa comunale dove avverranno le varie premiazioni. “Invitiamo tutti i cittadini -dichiarano all’unisono Apicella e Sagliocco – a partecipare al corteo per trascorrere una giornata in serenità e allegria “.