Tenta furto a casa di un poliziotto, arrestata

Ha tentato un furto in un’abitazione ma non sapeva che lì abitava un poliziotto e che in quel momento era anche in casa. Succede a Torino.

Martedì pomeriggio un poliziotto residente nel quartiere Crocetta mentre è in casa ode dei rumori provenire dalla porta. Si avvicina al serramento e nota una lastra muoversi verso l’alto nel tentativo di far scattare la serratura. A questo punto apre la porta e vede una donna che cerca di allontanarsi frettolosamente senza successo. La donna, una ventitreenne, verrà poi arrestata dagli agenti del Commissariato San Donato chiamati dall’agente che si è trovato suo malgrado a lavorare anche quando era casa.

La ventitreenne è stata arrestata per tentato furto e denunciata in stato di libertà per il possesso di alcuni arnesi