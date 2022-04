Tasse, Caldoro: “Campania unica ad aumentare e penalizzare famiglie”

“In Campania un paradosso. La Giunta regionale, con la complicità del Movimento Cinque Stelle, prima aumenta le tasse poi interviene per riparare”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, a Tele Club Italia in relazione al provvedimento discusso in Consiglio in favore delle famiglie numerose.

“Parliamo – ha detto – di una riduzione solo parziale e, comunque, minima rispetto all’aumento delle tasse, le famiglie sono penalizzate. Non ha senso procedere così e soprattutto non ha senso essere l’unica Regione in controtendenza rispetto al Governo Draghi che ha deciso di diminuire la pressione fiscale”.