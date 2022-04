Sorpreso al casello autostradale con la droga: arrestato

In Pastorano (CE), i carabinieri della sezione radiomobile di Capua e della Stazione di Calvi Risorta (CE) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 20enne di Teano (CE).

Il giovane, alla guida di una Opel e con a bordo altre due persone, controllato e perquisite nei pressi del casello autostradale di Capua (CE), è stato trovato in possesso di 97.5 gr. di hascisc, di gr 0.6 gr. di cocaina nonchè di un bilancino di precisione, un grinder (tritaerba) intriso di sostanza tipo marijuana e della somma in contanti di € 110,00. Anche gli altri due giovani che si trovavano nell’autovettura con l’arrestato sono stati perquisiti e trovati in possesso rispettivamente di 0.6 e 0.8 gr. di sostanza tipo cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare presso le abitazioni dei tre hanno consentito di rinvenire e sequestrare presso l’abitazione del solo arrestato ulteriori involucri contenenti gr. 1.72 e gr. 1.09 hascisc, nonchè un coltello da cucina intriso della medesima sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.

Le perquisizioni presso le abitazioni degli altri due giovani ha, invece, dato esito negativo. Per loro si è proceduto alla sola segnalazione alla competente autorità amministrativa.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.