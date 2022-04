Sogert, gazebo di Uniti per Cesa

“Stamattina abbiamo ottenuto l’autorizzazione a poter essere presenti domenica dalle 9 alle 13 in piazza De Michele con un gazebo informativo sull’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di diversa natura dell’ente alla società Sogert Spa”. Lo fa sapere il coordinamento cittadino di Uniti per Cesa.

“La tappa di dopodomani sarà la prima di un articolato percorso di incontro e confronto con i cittadini che proseguirà fino a fine maggio. Metteremo in luce alcuni aspetti dell’affidamento e chiederemo ai cittadini di esprimersi sulle modalità a dir poco “energiche” di riscossione da parte della società in un periodo come quello attuale già caratterizzato da una grande sofferenza economica e sociale. Un cittadino informato è un cittadino consapevole e libero”.