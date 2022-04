Scalapay, sbaraglia la concorrenza d’oltreoceano: caratteristiche e funzionamento

Da qualche anno la cultura del pagamento a rate online si è diffusa a macchia di leopardo in tutto il pianeta complice l’elevato consumismo d’occidente che porta ad abbracciare la filosofia del “compro oggi, pago domani”.

Gli imprenditori digitali a più livelli hanno fiutato l’affare e proposto delle soluzioni di pagamento online a rate sempre più personalizzate e agevolate per gli utenti.

Tra le eccellenze mondiali spicca anche un apripista italiano che negli ultimi mesi ha superato in termini di affiliazioni e fatturato la concorrenza statutinense.

Come funziona Scalapay?

Il metodo di pagamento scalapay ha un funzionamento molto semplice: il servizio infatti, non ha alcun tipo di costo aggiuntivo e al momento dell’acquisto viene addebitata SOLO la prima rata che solitamente equivale ad un terzo del valore totale dell’acquisto e poi le altre due rate addebitate con cadenza mensile.

La seconda rata infatti, dovrà essere pagata un mese dopo il giorno dell’acquisto. La terza nonché ultima rata invece, a 2 mesi dal giorno dell’acquisto. Scalapay però paga il venditore immediatamente tutto l’importo al momento dell’ordine e si assume anche i rischi di mancato pagamento oppure di frodi.

Come si attiva il conto Scalapay

Al momento dell’acquisto di un prodotto si sceglie Scalapay come metodo di pagamento. A questo punto, se non hai già un account disponibile, puoi crearlo davvero in pochi minuti, l’approvazione è istantanea.

Al momento dell’iscrizione ti verrà richiesto di aggiungere i riferimenti della tua carta di credito.

Scalapay vantaggi per gli e-commerce

Tra i vantaggi di Scalapay per l’utente finale vi è sicuramente il fatto di poter comprare un prodotto anche senza avere la disponibilità di tutti i soldi.

Ma in realtà il sistema è una miniera doro anche per il venditore che potrà avere subito i suoi soldi senza doversi preoccupare quindi di eventuali pagamenti invece, rimandati, o in molti casi abbandonati per indisponibilità di denaro.

Emmemedia partner ufficiale di Scalapay

Tra le realtà digitali del nostro territorio ad aver aderito per primi al servizio ritroviamo Emmemedia, Web Agency a Napoli che già da qualche tempo è diventata partner ufficiale del servizio, offrendo ai propri clienti il metodo di pagamento da integrare sui propri ecommerce.

Scalapay, ci fanno sapere dalla web agency, riscuote molto successo anche in termini di riduzione di abbandono del carrello da parte degli utenti che approfittano dell’opportunità del pagamento rateizzato semplice e senza pensieri.