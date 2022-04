Si è spento, all’eta’ di 75 anni, colpito da un male incurabile contro cui conbatteva da anni, il Colonnello Vittorio Folco, ufficiale superiore della marina militare in congedo, pluridecorato con medaglia d’argento, gia’ sindaco per diverse consiliature al Comune di Sant’Angelo d’Alife.

Stimato ed amato non solo dai suoi concittadini, ma dalla comunita’ dell’intero alto casertano, era una vera figura di gentiluomo vecchio stampo. Durante la sua gestione amministrativa e politica e’ stato un grosso esempio di generosita’ verso gli ultimi e i bisognosi nonche’ si e’ fatto promotore di numerose iniziative benefiche a favore della sua comunita’ per le quali non si e’ mai risparmiato. Sempre disponibile verso quanti lo hanno conosciuto lo hanno stimato e voluto bene e lo ricordano a memoria grata con grande affetto e stima e si uniscono alla preghiera dei suoi familiari in questo momento di triste dolore.

Di recente e’ stato in Terra Santa in pellegrinaggio dove gli e’ stato tributato un meritato riconoscimento con la concessione di una medaglia di bronzo per le sue opere di beneficenze a favore dei cristiani di quei territori da parte del Custode di Terra Santa Padre Francesco Patton.

Il rito funebre esequiale si terra’ domattina, domenica 10 aprile alle ore 9.30 presso la Cappella del Cimitero di Sant’Angelo di Alife. Il giorno successivo (lunedi 11 aprile) e’ prevista una Santa Messa a suffragio della sua anima nobile presso la Chiesa Santa Maria della Valle in Sant’Angelo di Alife alle ore 10.30.