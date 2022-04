Rsu 2022, la Cisl Fp Caserta sbanca alle urne

Una prima vittoria per tutto il movimento sindacale del pubblico impiego è stata la grande partecipazione al voto delle lavoratrici e dei lavoratori che nella quasi totalità degli enti ha superato l’80% con punte che hanno raggiunto il 94%.

La Cisl Fp afferma ancora una volta la sua leadership nelle autonomie locali confermando la maggioranza assoluta nel comune capoluogo, nella Provincia, ad Aversa, a Santa Maria Capua Vetere, Casagiove, Carinaro ed in molti altri enti locali, totalizzando nei 104 comuni una percentuale di voti di lista superiore al 48%.

Anche i lavoratori della sanità hanno espresso grande apprezzamento per il lavoro finora svolto dal gruppo dirigente, che si afferma come prima organizzazione sindacale con circa il 40% dei voti di lista. E’ stato ampiamente riconosciuto l’impegno profuso per la tutela del rapporto di lavoro dei tantissimi precari ancora in forze nelle due aziende sanitarie.

Tutti gli operatori sanitari, ai quali va riconosciuto il ruolo primario nella gestione della pandemia, hanno premiato l’impegno dell’organizzazione a tutti i livelli, orientando la loro preferenza verso i candidati Cisl.

“Questo è un risultato storico per la Cisl Fp di Caserta, un risultato tanto atteso quanto sofferto perché abbiamo dato tutti l’anima, buttando giù strategie di impegno che ci hanno ripagato dello sforzo straordinario dei ragazzi sul territorio e sui luoghi di lavoro – dichiara Franco Della Rocca, Segretario Generale -. Desidero esprimere il ringraziamento mio e di tutta la Funzione Pubblica di Caserta a tutti coloro che hanno messo quella X così importante sulla voce “Cisl Fp” e hanno dato preferenza ai nostri ragazzi candidati. Con altrettanta forza desidero anche esprimere i miei più vivi ringraziamenti a tutti i candidati che con forza e coraggio si sono messi in gioco, battuti e contraddistinti in questa campagna elettorale, che come sapete è un’arena sempre difficile da affrontare. Evidentemente le nostre proposte, le nostre posizioni hanno convinto le lavoratrici e i lavoratori a votare Cisl Fp. Questa fiducia accordataci ci ha caricato di nuove responsabilità e la nostra organizzazione si impegnerà ancora di più per gestire le problematiche che incontreremo durante il percorso. Un ringraziamento sincero e sentito a tutti, dalla sanità alle funzioni centrali, agli enti locali, tutti siamo stati preziosi per questo grande successo della CISL Funzione Pubblica di Caserta”.

Nelle amministrazioni centralizzate spiccano in particolare i risultati ottenuti in Prefettura, al Tribunale di SMCV, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed al Polo Museale. In questi enti la Cisl si conferma quale prima organizzazione sindacale e complessivamente la percentuale delle preferenze si attesta sul 40%.

Analogamente negli enti pubblici non economici, all‘Inps e all‘Inail la Cisl Fp conferma la sua leadership, in questo comparto la percentuale delle preferenze è di oltre il 30%.