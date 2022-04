Rischi armi chimiche, Giappone invia droni e maschere antigas a Kiev

Secondo quanto confermato in conferenza stampa dal ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi, “il Giappone invierà a Kiev forniture di maschere antigas, tute ignifughe e droni per aiutare il popolo ucraino, in vista di una possibile escalation in cui è possibile l’impiego di armi chimiche da parte dell’esercito russo”.

IN GIAPPONE C’È IL DIVIETO DI ESPORTARE ARMI VERSO PAESI IN CONFLITTO

Appena il mese scorso il governo guidato dal primo ministro Fumio Kishida aveva inviato dispositivi di protezione quali giubbotti antiproiettile, elmetti e altre armi non letali, in deroga al divieto costituzionale di esportare di armi verso paesi in conflitto, scelta che ha sollevato varie perplessità presso l’opinione pubblica del paese.

“AGIRE CON FERMEZZA CONTRO INVASIONE RUSSIA”

“Unirsi alla comunità internazionale e agire con fermezza contro l’invasione della Russia, che viola il diritto internazionale, è estremamente importante anche per garantire la nostra stessa sicurezza nazionale”, ha aggiunto Kishi nel suo intervento.

(dire)