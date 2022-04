Raccolta differenziata ad Aversa: incremento di 22 punti in meno di un mese

A distanza di un mese dalla partenza del nuovo piano di raccolta, si sale dal 32% di febbraio al 53% di marzo.

“Questo è il risultato dell’impegno di tutti! Un primo risultato, sia chiaro, non siamo ancora soddisfatti! In pochi mesi vogliamo superare il 65% e raggiungere quanto più possibile il 100% ed esultare insieme, mese per mese. La collaborazione di tutti ci porterà a farcela dice il primo cittadino Alfonso Golia -. Vedo purtroppo ancora in città degli abbandoni negli angoli bui, un comportamento inaccettabile come purtroppo il nostro nucleo ambientale riscontra ancora molti conferimenti sbagliati, che non saranno ritirati dagli operatori ecologici. Non demorderemo per carità, anzi intensificheremo controlli e tutte le attività di informazione e di sensibilizzazione. L’assessore Caterino insieme ai consiglieri comunali della commissione ambiente sta già organizzando un nuovo calendario di gazebi itineranti, quartiere per quartiere, casa per casa. C’è bisogno davvero di tutti per farcela! A chi continuerà invece a fregarsene risponderemo con le sanzioni, ed i rifiuti non conformi dovranno riportarli in casa e differenziarli, inutile fotografarli e postarli sui social dando responsabilità all’amministrazione ed agli operatori”.

Convinta al 100% anche l’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino: “’AVERSA DIFFERENZIA’, è la campagna di informazione e sensibilizzazione per la riduzione e la corretta separazione dei rifiuti che abbiamo lanciato in città che prevede zero rifiuti ‘tal quali’ ovvero rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e punta tutto su l’incremento della raccolta differenziata e ciclo integrato dei rifiuti. L’obiettivo è il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Un piano ambizioso che porterà grandi benefici in termini economici , ambientali e di decoro urbano. Per far sì che il piano funzioni, bisogna rendere partecipi i cittadini facendoli diventare protagonisti del ciclo integrato dei rifiuti. Stiamo infatti girando la città in lungo e in largo coinvolgendo i cittadini , gli esercenti, gli amministratori dei condomini. Abbiamo infatti incontrato diversi esercenti e amministratori di condomini per la risoluzione di alcune criticità riscontrate Un grande lavoro che sta facendo registrare un incremento di quasi 22 punti percentuali in meno di un mese, passando dal 31,10% al 52,89%. Questo indice dà la misura della bontà dell’azione di differenziazione dei rifiuti da parte della cittadinanza. Contiamo di superare il 65% in pochissimo tempo. Dal mese prossimo è in programma la campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Abbiamo già incontrato i dirigenti per la programmazione delle iniziative”.