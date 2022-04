Problema acqua a Trentola Ducenta, rete distribuzione idrica obsoleta

“Il problema delle perdite idriche dovuto all’improvvisa rottura delle tubazioni dela rete di distribuzione, sta diventando insostenibile”. Esordisce così il sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella,

“Sono molto dispiaciuto per i disagi quotidiani che la cittadinanza è costretta a subire a causa dell’interruzione della fornitura idrica. Tuttavia, è opportuno sottolineare e chiarire che, purtroppo, la rete di distribuzione dell’acqua della città di Trentola Ducenta è risalente nel tempo per cui è naturale che si verifichino rotture di tubature e perdite di acqua. A questo va aggiunto che,negli ultimi anni caratterizzati da due gestioni commissariali intervallate da una politica ,la manutenzione della rete idrica è avvenuta in modo superficiale. I lavori, infatti, si limitavano a risolvere il problema senza intervenire radicalmente ma solo superficialmente. Ciò ha ulteriormente aggravato una situazione già molto precaria. L’amministrazione da me guidata ha intenzione di riammodernare completamente l’intera rete idrica e si sta attivando per recuperare i fondi necessari, fondi che devono obbligatoriamente essere attinti da finanziamenti nazionali, europei o anche regionali, perché è impensabile che interventi di questa portata possano essere realizzati con soli fondi comunali. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi quotidiani e ci impegneremo a fondo per una rifacimento totale della rete di distribuzione dell’acqua”.