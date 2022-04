La Polizia locale di Ferrara si rafforza grazie all’arrivo di sei nuovi ispettori, che hanno preso servizio in questi giorni. I nuovi arrivati, fa sapere il Comune, oggi sono stati ricevuti in municipio per un saluto di benvenuto dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi, e dal comandante della Polizia locale, Claudio Rimondi.

“In questi anni- spiega Lodi- ci siamo accorti che avevamo bisogno di nuovi ispettori per proseguire il percorso di crescita intrapreso sin dall’arrivo del comandante Claudio Rimondi e della vicecomandante Monica Montanari”. E dal momento che “la sicurezza, il decoro e la tranquillità dei ferraresi sono in cima alla lista delle nostre priorità, e che si sta cambiando passo nell’affrontare i problemi più sentiti dai cittadini- chiosa il vice di Alan Fabbri- l’apporto dei nuovi ispettori sarà fondamentale”.

Da parte sua, Rimondi sottolinea che questi nuovi arrivi erano “necessari per portare avanti in modo sempre più efficace e tempestivo le azioni in risposta alle esigenze dei cittadini”.

