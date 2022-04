Pelle delle gambe liscia come quella di un bambino? Drenata e idratata con un leggings

Avere la pelle levigata, morbida e vellutata è il sogno di tutte le donne: una cute del genere è un vero e proprio emblema di bellezza, oltre che di salute. Questo desiderio può essere trasformato in realtà, non con le creme – che necessitano di una costante applicazione e non sempre funzionano – bensì con capi di abbigliamento come i leggings anticellulite.

Esistono davvero dei leggings di questo tipo, che favoriscono il benessere della pelle dal momento stesso in cui vengono indossati. Quelli brevettati BeGood sono rimodellanti, drenanti e persino idratanti per il derma, e sono un valido aiuto per eliminare la ritenzione idrica.

Nel catalogo di BeGood non sarà difficile, per te, scegliere il leggings giusto. Ci sono tantissimi prodotti, diversi per design e pattern decorativo, tutti estremamente trendy. Finalmente è possibile avere gambe lisce come quelle dei bambini, semplicemente calzando dei leggings!

Miglioramento del Microcircolo delle gambe

I leggings di cui parliamo sono realizzati con un tessuto a compressione controllata, un materiale che esegue un autentico, leggero massaggio dalla vita in giù. Questo significa godere di un progressivo reshaping, e avere la possibilità di tonificare la pelle con un trattamento cosmetico alternativo.

Questa soluzione è ottima per stimolare l’espulsione dei liquidi in eccesso, per aiutare la circolazione e per nutrire gli strati della cute. I leggings BeGood sono in Dermofibra Cosmetics, una tecnologia all’avanguardia che unisce l’effetto massaggiante con sostanze benefiche per la pelle. L’aspetto della cute migliora giorno dopo giorno, dato che i leggings drenanti sono un toccasana contro la cellulite e gli altri inestetismi dovuti alla ritenzione.

Risultati senza l’utilizzo di creme

I leggings del marchio BeGood permettono di sostituire i cosmetici costosi, che vanno utilizzati quotidianamente per ottenere un risultato. Meglio senza creme: i leggings anticellulite devono solo essere indossati, e svolgono da sé la propria azione positiva!

C’è da dire anche che questi leggings includono, nel proprio tessuto, vari ingredienti che spesso sono usati per le creme corpo. Pensiamo alle microsfere di aloe vera, preziose alleate di una pelle sana e bella. Dermofibra Cosmetics comprende, poi, vitamina E, vitamina A e caffeina (piena di antiossidanti, che ci supportano contro i radicali liberi che provocano l’invecchiamento delle cellule).

La vitamina A contribuisce ad attenuare le imperfezioni e regala una maggiore elasticità alla cute. La vitamina E rende l’epidermide decisamente più levigata. Inoltre, questi leggings contengono minerali come il magnesio, lo zinco, il silicio e il titanio: essi favoriscono il drenaggio e il microcircolo, una proprietà eccellente in caso di cellulite.

Gli effetti positivi dei leggings funzionali

Riassumendo, i leggings BeGood svolgono più funzioni: rassodare la cute, drenare i liquidi che si accumulano nei tessuti, nutrire e idratare la pelle, intervenire nell’eliminazione delle impurità. Con una tecnologia simile, davvero sarà semplice sfoggiare gambe del tutto lisce.

Non solo: con il tempo, questi leggings aiutano anche a rimodellare le forme proprio perché combattono la ritenzione idrica ed eseguono un reshaping. Sono, quindi, complici del nostro benessere a 360°.

Altri consigli per una pelle liscia

Se vuoi una cute soffice, sana e levigata, il nostro primo suggerimento consiste proprio nel procurarti un paio di leggings anticellulite. Un capo di questo tipo può essere indossato tanto per lo sport quanto per la vita quotidiana, per le passeggiate ecc. Questi leggings sono alla moda, eleganti e colorati.

L’utilizzo di questo indumento va conciliato con altri accorgimenti, tra cui la corretta idratazione: è indispensabile bere almeno 2 litri di acqua al giorno, per stimolare la diuresi e l’espulsione delle tossine. Meglio ancora se si aggiunge qualche tisana, magari ai frutti rossi – che fanno molto bene alla microcircolazione.

Per una pelle luminosa è importante mangiare porzioni abbondanti di frutta e verdura, soprattutto i prodotti arancioni: carote, albicocche, melone e così via. Non dimentichiamo il pesce, ricco di omega-3, e le uova per una cute elastica.

È fondamentale praticare regolarmente attività fisica, dormire circa 7-8 ore a notte, evitare uno stress eccessivo, non esporsi troppo al sole. In questo stile di vita si inserisce l’uso di capi come i leggings drenanti, che – come già abbiamo detto – sono perfetti per allenarsi. Anche all’aria aperta, poiché proteggono la pelle dai raggi ultravioletti!