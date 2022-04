Pasti sostitutivi proteici: tutto quello che c’è da sapere

Negli ultimi tempi, anche tramite i social, si parla molto dei pasti sostitutivi, ma sappiamo veramente cosa sono, qual è il loro uso corretto e come sono composti? Si tratta di prodotti specifici che ci aiutano nel processo di dimagrimento ma, come tutte le cose, è necessario usarli seguendo le giuste indicazioni, senza abusarne.

Sono buoni, veloci, nutrienti e permettono di sostituire i pasti principali. Si presentano sotto forma di diverse alternative, come alimenti in polvere da sciogliere in acqua o nel latte, ad esempio, ma anche come barrette, da mangiare a pranzo, a cena o a colazione.

Facilitano il dimagrimento in modo mirato senza apportare carenze. Tutti i pasti sostitutivi sono, infatti, completi di tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno, vitamine, minerali, proteine, grassi e carboidrati, evitando così carenze alimentari.

Tra i tanti pasti sostitutivi proteici che si trovano sul mercato, quelli di Pesoforma, leader nel settore del dimagrimento, sono ideali per chi segue una dieta ipocalorica. Aiutano a perdere i chili di troppo o anche a seguire una dieta di mantenimento permettendo di sostituire uno o due pasti durante la giornata.

È importante precisare che tutti i pasti sostitutivi devono rispondere a precisi requisiti di composizione e di etichettatura. Questa è una delle primissime indicazioni che Pesoforma sottolinea. Questo tipo di prodotto, infatti, è disciplinato da una specifica legislazione, sottoposta ai controlli di EFSA, l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare.

L’apporto calorico, in associazione con i nutrienti e la composizione dei pasti, è regolamentato a livello europeo. Ogni pasto, infatti, deve proporre da 200 a 250 kcal per evitare che chi lo assuma abbia problemi di carenze nutrizionali e stanchezza durante la giornata.

Sempre attenta ai gusti e alle esigenze dei suoi consumatori, Pesoforma presenta una vasta gamma di pasti sostitutivi, in diversi formati: dalle barrette ai biscotti farciti, passando per le creme al cucchiaio fino agli smoothie per soluzioni e ricette tutte diverse.

Così in modo semplice, leggero e anche goloso, le proposte di Pesoforma permettono di tenere sotto controllo il peso senza rinunciare a nulla: proteine, carboidrati e grassi.

L’utilizzo di questi pasti sostitutivi, ricchi di tutti I nutrienti che servono ma con pochissime calorie, come dimostrato dagli studi clinici, aiuta a perdere e a controllare il peso nel breve e nel lungo periodo.