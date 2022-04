Olimpiadi Brasile 2022, Giovanni Improta dal sindaco Luongo prima della partenza

Questa mattina, Giovanni Improta si è recato presso il comune di Casaluce per ricevere il saluto del sindaco Francesco Luongo, prima della partenza per i Giochi olimpici silenziosi 2022, che si svolgeranno dal 1° al 15 maggio in Caxias do sul, in Brasile. L’atleta concorrerà per una medaglia nel karate, specialità Kumite.

“E’ stato un momento di sostegno e di speranza per l’avventura brasiliana alle porte – afferma all’unisono lo staff Improta -. Il sindaco Luongo si è mostrato contento ed orgoglioso del fatto che un suo cittadino porti il nome di Casaluce in alto in una competizione olimpica”.

“Vado in Brasile a cuor sereno, mettendomi in gioco per una medaglia importante – è il pensiero di Giovanni Improta -. E’ un modo per ricambiare la fiducia conferitami dalla Federazione Sportiva Sordi Italia (F.S.S.I.), dai direttori tecnici, Maestro Gerardo di Gruccio, dal Maestro Nicosanti e dal mio Maestro Teodoro Fiore. Dedico il mio impegno in quest’avventura olimpica all’Italia ed alla comunità casalucese – conclude -, mostratasi vicina in questo periodo di preparazione”.