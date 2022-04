A Napoli raccolta firme di FdI per elezione diretta Presidente Repubblica

“Il dato politico emergente è la grande voglia di partecipazione, di pesare nelle scelte che contano. E questo spiega lo straordinario interesse che i napoletani continuano a manifestare, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, nei confronti della sottoscrizione della proposta di legge popolare per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica”. Così il commissario cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, Sergio Rastrelli, oggi in piazza Nicola Amore in occasione della raccolta firme a sostegno del presidenzialismo promosso dal partito di Giorgia Meloni ed organizzato insieme con il Circolo Territoriale della 2^ Municipalità di Napoli “Franco Pontone, alla presenza di numerosi dirigenti locali del partito”.

“Quella sul presidenzialismo è una nostra antica battaglia, un obiettivo, direi, dell’intero centrodestra sul quale puntiamo per chiudere le intollerabili stagioni delle manovre di palazzo e garantire ai cittadini il diritto di scegliersi direttamente, senza intermediazioni politiche improprie, il Capo dello Stato. Un impegno d’onore del nostro coordinamento che rilancia la sua attività in città coniugando i grandi temi nazionali con quelli più strettamente territoriali in una logica identitaria e di riscatto civico e politico”, conclude Rastrelli.