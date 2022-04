Napoli. PNRR, Maresca: “cittadini all’oscuro di ciò che accade”

“C’è un enorme problema di trasparenza sulla gestione dei fondi del Pnrr. Troppi bandi a livello centrale e tempi strettissimi. Stare dietro a tutto è praticamente impossibile. I cittadini sono quasi del tutto all’oscuro di ciò che accade e spesso non partecipano a bandi destinati direttamente a loro o ne vengono a conoscenza solo grazie a qualche soffiata”. Lo ha dichiarato Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione a Napoli a margine della seduta odierna della commissione speciale di monitoraggio sul Pnrr di cui è presidente.

“Il 5 aprile scorso – prosegue – è stata lanciata una procedura di manifestazione di interesse per progetti di architettura e ingegneria per le scuole, le palestre, gli asili nido. Ma chi lo sa? Pochissimi addetti ai lavori. Servirà a formare un elenco di esperti da cui attingere per i progetti. Trovarlo sui siti è difficilissimo. Dovrebbero invece partecipare tutti i professionisti, anche i più giovani”. “In commissione si fa il possibile, ma serve subito – ha ribadito Maresca al termine della riunione – uno strumento di comunicazione diretto della commissione Pnrr. Ne parlerò nei prossimi giorni col sindaco Manfredi e sono sicuro che troveremo il modo per garantire massima pubblicità e trasparenza. È la base fondamentale – ha concluso – per iniziare col piede giusto e scongiurare strani appetiti da parte delle organizzazioni criminali”.

(Rec/ Dire)