I migliori software di gioco online

I giochi da casinò online oggi sono ben strutturati sia dal punto di vista della grafica che delle funzionalità e ciò grazie soprattutto a dei software di ultima generazione. La maggior parte infatti vengono sviluppati da grandi aziende con alcune che si trovano sui gradini più alti di un podio virtuale rispetto alle altre. In riferimento a quanto sin qui premesso, di seguito parleremo dei migliori software di gioco da casinò, su cosa fanno gli sviluppatori per renderli tecnologicamente perfetti e quali aziende sono considerate oggi le migliori del settore.

I software più popolari per giocare online

Ciascuno degli sviluppatori di software per i casinò online è completamente autorizzato e propone un eccellente elenco di giochi, quindi qualunque si scelga, si può esseri sicuri che si tratta dei migliori software specie se citiamo tre nomi vale a dire la Microgaming, la Pragmatic Play e la Playtech.

La prima è una fornitrice di provider per casinò online che in una virtuale classifica dei migliori si attesta al primo posto; infatti, è un titano nel settore, con oltre 500 giochi a suo nome.

La seconda invece presenta spesso nuove versioni grafiche in più categorie di giochi, e gli eccellenti risultati che l’azienda riesce sempre a raggiungere, la contraddistinguono come una delle più forti e famose, come del resto si evince dai tanti premi che ha portato a casa tra cui quello del 2018 denominato EGR per slot machine.

Il terzo fornitore di provider denominato Playtech lo possiamo senza alcuna esitazione inserire anch’esso tra i migliori software per casinò online. Gli sviluppatori infatti hanno creato alcuni dei migliori giochi di slot, jackpot, tavoli e croupier dal vivo del settore sin dalla fine degli anni ’90.

La Playtech con sede nell’Isola di Man si propone tra l’altro anche con una vasta gamma di slot TV.

Gli altri eccellenti software di gioco

Oltre alle aziende sviluppatrici di software per giochi da casinò online in precedenza citate, è importante sottolineare che ce ne sono tante altre e che meritano quindi di essere recensite. Nello specifico parliamo di un trittico che possiamo senza alcuna ombra di dubbio annoverare tra le altre eccellenti aziende sviluppatrici di software per giochi online.

Per iniziare citiamo la NetEnt che è ampiamente considerato uno dei migliori sviluppatori di software per casinò al mondo, come si evince da alcuni titoli di slot molto famosi tipo Gonzo’s Quest, Jack and the Beanstalk e Starburst.

Non contenta della sua capacità e successo, la società propone anche software per giochi da casinò con croupier dal vivo e che si possono considerare di livello mondiale.

Un altro eccellente software è quello proposto dalla Play’n GO e che ha creato alcuni delle slot online più popolari come ad esempio Book of Dead, oltre a titoli per giochi da tavolo, video poker e tanto altro.

Lo sviluppatore che è svedese mantiene tra l’altro sempre attivo l’interesse degli utenti con temi che vanno dalle mogli di Enrico VII all’hip hop.

Per completare il trittico degli altri eccellenti software per giochi da casinò, citiamo quello proposto dalla iSoftBet. Quando si tratta di varietà nello sviluppo delle slot, l’azienda in oggetto con sede a Londra è un nome da conoscere.

Questo sviluppatore infatti crea slot classici, non convenzionali, con jackpot, video e 3D quindi è in grado di attirare una grande platea di giocatori.

Gli innovativi software del panorama online

Sebbene la Novomatic abbia sviluppato giochi di slot sin dagli anni ’80, la sua offerta è decisamente innovativa.

La creazione di slot machine online ha fornito infatti allo sviluppatore una reale comprensione di ciò che i giocatori vogliono, ovvero i giochi a tema cinematografico e la serie Book of Ra!

Con le slot che coprono tutti i tipi di temi dall’Antico Egitto agli speakeasy di Chicago fino ai campi di battaglia delle mitiche divinità norrene, la Novomatic non conosce rivale nell’intero panorama online.

Anche la Playson tuttavia offre ai giocatori approcci eccitanti e nuovi ai giochi di slot. Ogni titolo propone infatti sempre qualcosa di leggermente diverso, con approcci fantasiosi e innovativi ed eccitanti jolly e scatter che terranno all’erta tutti gli appassionati.

Sempre in riferimento ai software che si stanno mettendo in luce negli ultimi anni, vale la pena citare anche quelli denominati SlotVision.net e 4ThePlayer.

Il primo è uno dei più recenti sviluppatori di software presenti oggi sul mercato e offre giochi di slot ad alta definizione e di alta qualità che incorporano alcune delle caratteristiche più eccitanti. Con jolly appiccicosi, giri gratuiti facilmente attivabili e personaggi e musica coinvolgenti, l’azienda è destinata a diventare sempre più popolare.

Per quanto riguarda invece il secondo va detto che si tratta di uno degli sviluppatori più recenti e brillanti sul mercato, e che ha dimostrato di essere in grado di creare giochi di slot attraenti che manterranno i giocatori sempre abbagliati e coinvolti.