Microchip day a Trentola Ducenta: il cronoprogramma

L’amministrazione comunale di Trentola Ducenta, su iniziativa dell’assessore alla Cultura, Vincenzo Sagliocco appoggiata e condivisa dal Sindaco Michele Apicella, ha programmato il “microchip day” nei mesi di aprile, maggio e giugno: una giornata al mese, dunque, nel corso della quale sarà possibile ottenere l’inoculazione gratuita del microchip e la successiva iscrizione all’anagrafe canina.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità e collaborazione offerta dal Servizio Veterinario dell’Asl di Caserta, principalmente dal dott. Stefano Reccia, ha visto la partecipazione, nell’organizzazione e nella pubblicizzazione, di Angelo Quindici e Michele Pirozzi, sempre vicini alle iniziative dell’amministrazione comunale, e avrà il sostegno e supporto delle associazioni zoofile Anpana Gepa e Nogra, rappresentate rispettivamente dal Angelo Capaccio e Eschilo Giannetti.

Si partirà con la data del 23 aprile, quando, all’interno del piazzale del Centro Commerciale Jambo1, grazie alla disponibilità dei vertici della struttura e, in particolare, dell’Amministratore, Salvatore Scarpa e del Direttore Luigi Credendino, dalle 9.30 alle 12.00 sarà possibile portare il proprio animale d’affezione, e quindi non solo i cani, per procedere all’inoculamento del microchip. Le altre date del microchip day sono state fissate per il 21 maggio e per il 25 giugno e si svolgeranno sempre all’interno del piazzale del Centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta e nello stesso orario.

“L’iniziativa – ha commentato il vicesindaco Vincenzo Sagliocco, delegato alla Cultura – sarà utile non solo perché offre ai cittadini l’opportunità di impiantare gratuitamente il microchip al proprio cane ma anche perché, contemporaneamente, concorrerà a diffondere la cultura di una corretta cura degli animali. Ci aspettiamo una massiccia partecipazione, come già avvenuto nella precedente giornata dedicata agli animali d’affezione”. Ricordo a tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco Michele Apicella – che la registrazione dei cani all’anagrafe canina è obbligatoria. Tutti i proprietari di cani che non avessero ancora provveduto ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina sono invitati a presentarsi con il cane al guinzaglio”.