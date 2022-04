Lite in strada tra moglie e amante: interviene la Polizia

Nella mattinata di sabato le Volanti – Questura di Ancona sono intervenute in zona Pinocchio, dove era stata segnalata una lite in strada tra due donne.

Giunti sul posto, gli operatori prendevano contatti con le predette, due cittadine moldave di 30 anni. Insieme a loro era presente anche un uomo della stessa età, sempre di origine moldava.

Gli agenti immediatamente riportavano la situazione alla calma, allontanando le litiganti, e cercavano di ricostruire quanto accaduto.

Dalle testimonianze dei presenti, emergeva che la lite era stata causata da questioni di gelosia. Le due donne, infatti, erano una la ex moglie ed una l’attuale compagna dell’uomo ivi presente.

Quest’ultima, essendo convinta che l’altra donna non avesse ancora interrotto definitivamente la relazione sentimentale con l’uomo, la contattava telefonicamente per incontrarsi di persona al fine di chiarire la situazione una volta per tutte.

Tale incontro non aveva l’esito sperato, e le donne incominciavano a discutere animatamente, tanto che era dovuto intervenire anche l’uomo per porre fine alla lite. La predetta versione dei fatti veniva confermata anche da quest’ultimo.

I poliziotti, dopo aver accertato che nessuna delle parti coinvolte necessitasse di cure mediche, né di intervento in loco di personale sanitario, le rendevano edotte delle proprie facoltà di legge, invitandole a formalizzare denuncia-querela per quanto accaduto. Invito a cui, al momento, non veniva dato seguito.

Gli operatori poi procedevano al controllo dei soggetti presenti. Dagli accertamenti effettuati, l’attuale compagna dell’uomo risultava non in regola con le norme in materia di immigrazione.

Per tale ragione veniva accompagnata in Questura, dove, esperite ulteriori verifiche, veniva denunciata per il reato di soggiorno irregolare.