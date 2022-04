Lite per gelosia alle case popolari: interviene la Polizia

Nella scorsa notte, intorno alle ore 00.45, personale della Polizia di Stato della Questura di Ancona interveniva in questa via Circonvallazione per lite in strada.

Giunti sul posto gli operatori riscontravano la presenza di diverse persone in evidente stato di agitazione, in prossimità di uno degli appartamenti del complesso abitativo.

Immediatamente i poliziotti tentavano di riportare la calma, ma dato il numero considerevole di soggetti sul posto, chiedevano l’intervento di personale dei Carabinieri e Guardia di Finanza in ausilio che giungeva da lì a poco.

Da quanto ricostruito a seguito delle informazioni assunte sul posto dai presenti emergeva che la discussione era nata tra due soggetti, un uomo ed una donna, entrambi anconetani e con diversi precedenti e misure in atto, noti all’ufficio, i quali avevano cominciato a litigare per motivi di gelosia dovuti, secondo quanto riferito dall’uomo della coppia, per aver trovato la convivente in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo di nazionalità polacca, rimasto estraneo alla vicenda.

Poiché nel complesso abitano anche altri familiari della donna, il litigio avrebbe finito per coinvolgere diverse persone, accorse sul posto in quanto l’anconetano avrebbe messo sottosopra l’abitazione assegnata alla donna, danneggiandola.

Al termine dell’attività di controllo e mediazione veniva riportata la quiete tra i due litiganti, che venivano resi edotti delle loro facoltà di legge ed il personale non lasciava il sito prima di essersi assicurato che l’uomo si fosse allontanato dal luogo e che tutti fossero rientrati nelle loro abitazioni.

Per motivi precauzionali la donna, in evidente stato di ebbrezza alcolica e di agitazione, veniva condotta presso il P.S.