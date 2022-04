Aversa. Investito in bicicletta, il racconto: “Mi avevano già coperto col lenzuolo bianco”

Lo scorso 13 aprile era stato investito in viale Olimpico, all’incrocio con via Giotto, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: a causare il tutto, un’auto pirata che si è subito dileguata. Caduto al suolo a seguito all’impatto, Franco Andreozzi – conosciuto ad Aversa come ‘Franco della farmacia’ – ha riportato diverse ferite e contusioni.

Sui social, il tam tam della notizia dandolo anche per morto. Ora Franco sta bene, si sta riprendendo e dalla sua vivavoce, ci racconta quei momenti: “Minuti terribili dopo essere stato investito da un’auto pirata che si è subito dileguata. Qualcuno già mi dava per morto, tant’é – dice ancora Franco – mi avevano già coperto con un lenzuolo bianco. Ora sto bene. Voglio fare un appello ai cittadini che in quel momento si trovavano in viale Olimpico: aiutatemi a trovare chi mi ha investito”.