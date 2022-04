L’impatto del marketing online sulla crescita delle aziende

Il marketing online non si configura solo con la gestione dei propri profili social o con la realizzazione di un sito web. Oggi facendo riferimento all’esperienza di un’agenzia marketing è possibile sottolineare come sia necessario un approccio omnicanale nell’uso delle nuove tecnologie e dell’analisi dati dei clienti.

La trasformazione digitale ha richiesto la creazione di un progetto ad ampio respiro che possa supportare in modo ottimale una visione che comprenda tutti gli strumenti di cui si ha bisogno per riuscire a raggiungere il maggior numero di utenti che siano interessati all’acquisto dei prodotti o dei servizi che vende l’azienda.

Sfruttare il marketing nell’era digitale è diventato fondamentale per compiere quella trasformazione digitale che permette di aumentare le vendite online anche nel negozio, accrescendo la brand awareness e la brand authority.

Digital Marketing: perché è così importante?

Il digital marketing è uno degli strumenti più potenti che le aziende hanno a disposizione per raggiungere specifici obiettivi in tempi più brevi e soprattutto con risultati migliori e anche più facilmente monitorabili.

Ma cosa fare in concreto per riuscire a raggiungere al meglio questi obiettivi di marketing mediante l’uso dei media digitali e delle nuove tecnologie? Come è possibile gestire in modo ottimizzato la presenza online della propria azienda da ogni canale e con ogni strategia come la SEO e l’advertising? Scopriamolo insieme!

Come seguire una strategia di marketing digitale

Una strategia di marketing digitale consiste nella creazione di relazioni efficaci e fiducia tra aziende e consumatori.

Per raggiungere e convincere la platea in target è necessario fare molta attenzione a come bisogna approntare la propria comunicazione online, individuando il giusto tone of voice e al contempo si deve definire e progettare in che modo veicolare il messaggio al target di riferimento.

Per riuscire a far sì che ciò si realizzi bisogna realizzare una strategia che comprenda almeno cinque fasi specifiche: dall’ottimizzazione dei propri canali social fino alla creazione di punti di contatto con gli utenti di riferimento.

Ottimizzazione del sito web

Il primo passo è l’ottimizzazione del sito web, interagendo al meglio con gli utenti e creando un canale online che sia visualizzabile da tablet, PC e smartphone allo stesso modo. Molta attenzione dev’essere data all’architettura del sito che si deve presentare fluida, semplice da navigare per gli utenti e per Google. Il sito deve avere poi il giusto design grafico e al contempo essere curato dal punto di vista dei contenuti.

Piattaforme social

I social network sono uno dei pilastri di una strategia di comunicazione e marketing online. Tra le principali piattaforme social ci sono Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn. Bisogna sempre scegliere i giusti canali social per riuscire a raggiungere al meglio il target di utenti individuati.

Advertising e canali di acquisizione

Una buona strategia di Digital Marketing deve comprendere degli specifici canali di acquisizione che permettano poi di portare a una conversione e alla fidelizzazione degli utenti. Il primo passo è svolgere un buon progetto di advertising e promozione dei messaggi attraverso tutti gli strumenti digitali a disposizione come: advertising su Google e sui Social Media; E-mail marketing; Landing page.

L’importanza dell’analisi dati

È molto importante analizzare e raccogliere i dati per riuscire a comprendere come ottimizzare al meglio la propria strategia di marketing online e come stanno andando le proprie azioni di attrazione e conversione. Oggi una strategia di successo dev’essere sempre data driven, ossia dev’essere guidato dalle evidenze che emergono e interpretano i dati in modo corretto. Certo l’analisi dei dati è complessa ma è una delle risorse più preziose per ottenere risultati ottimali ma anche per comprendere in che modo attuare e seguire delle nuove azioni di marketing.