‘Il Ventinove’, il locale ‘dolce food porn’ sbarca a Lecce

Arriva un dolce food porn in Puglia. Si tratta de ‘Il Ventinove’, il locale che a breve aprirà nel cuore del centro storico di Lecce. Non è un locale come gli altri. Non solo si potranno gustare dei fluffy pancake, ma è il luogo dove viene trasformato il sesso in cibo, con dolci a forma di vagina e di pene.

L’hashtag #foodporn adesso avrà una nuova accezione. Uno molto più letterale, per intenderci. ‘Il Ventinove’, serve infatti pancake a forma di pene e vagina. La cialda viene cotta in stampi dalla forma decisamente inequivocabile e guarnita con diverse salse a base di cioccolato e frutta in modo che, con la finitura bicolor, la rappresentazione dell’organo maschile, ed anche quello femminile, sia decisamente suggestiva. Siete pronti a gustare squisite pancake morbidi all’interno e croccanti all’esterno dalla forma fallica o di vagina? Questi dolci, decisamente particolari, ricoperti di cioccolato fondente, cioccolato bianco, caramello, pistacchio o lamponi, sono in grado di deliziare il palato dei più golosi.

Da sempre il cibo è stato strettamente connesso al sesso; infatti sia col cibo che col sesso si può godere o rimanere estremamente delusi, in base a quel che ci si trova di fronte.

«Il Ventinove – ci racconta Ida Iorio, Ceo dell’azienda – nella smorfia napoletana indica il padre di bimbi, ovvero l’organo genitale maschile che consente quindi di mettere al mondo i figli. Da qui il nome del locale. Nel logo c’è un pene alato, simbolo già utilizzato nell’antica Roma. Queste figure erano chiamate fascinum o peni divini, usati per evitare il malocchio, tra le altre cose. Vari storici spiegano il potere simbolico e magico degli amuleti fallici sostenendo che avevano a che fare con la fertilità”.

E poi c’è una scelta ben precisa. “Dopo il successo dell’esordio ad Aversa, – spiega ancora Ida Iorio – arriviamo in un’altra città normanna: Lecce”.