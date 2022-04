Guerra in Ucraina, l’ambasciatrice polacca: “Liquidare Putin adesso o guerra e morti continueranno”

Se non “resistiamo” e se non “liquidiamo adesso” il presidente russo Vladimir Putin, la guerra e le uccisioni continueranno: parole pronunciate oggi dall’ambasciatrice della Polonia in Italia, Anna Maria Anders, durante un dibattito ospitato dall’università Lumsa, a Roma.

“Dobbiamo imparare dalla storia, non possiamo permettere all’Ucraina di rimanere occupata“, ha detto la diplomatica. “Vedo che adesso vari Paesi cercano di trovare una maniera di fare una pace in Ucraina, perché nessuno può vedere queste immagini di questi morti, però se non resistiamo, se non liquidiamo adesso Putin questo continuerà“.

Secondo Anders, “l’Ucraina deve essere libera perché sennò rimarrà come noi, per 40 anni, quando la Polonia e tutti i Paesi dell’est non erano liberi”. L’ambasciatore ha aggiunto: “Secondo me dobbiamo andare avanti e io spero che l’Ucraina vinca e spero che la gente che c’è da noi torni e che abbia qualcosa per cui tornare perché non so se ci saranno ancora delle case”. Anders ha concluso: “Per una nazione la libertà è la cosa più importante“. L’ambasciatrice è intervenuta alla Lumsa in occasione della presentazione del libro ‘Gli Amici di Lolek’ di Gian Franco Svidercoschi.

(Dire)