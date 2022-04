Gattino impaurito vaga per la strada: messo in salvo dalla Polizia

Nella tarda serata di ieri è stata segnalata alla Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Carpi la presenza di un gattino in via Cattani, che terrorizzato vagava per la strada mettendo in pericolo sé stesso e gli automobilisti in transito.

Portatisi immediatamente sul posto, gli agenti hanno bloccato il traffico e con non poca difficoltà, perché l’animale impaurito non si lasciava avvicinare e si era nascosto sotto un’autovettura, sono riusciti a metterlo in salvo. Accudito e coccolato, è stato riconsegnato ai proprietari – rintracciati grazie alla targhetta che il gattino portava al collo – i quali lo stavano cercando da giorni, dopo che si era smarrito.