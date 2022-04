Furto abitazione in via S. Francesco d’Assisi: arrestato 30enne

In Maddaloni, nel corso della notte, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia, nel corso di servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, per furto aggravato in abitazione, un 30enne di origini rumene.

I militari dell’Arma, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti in via San Francesco d’Assisi dove hanno sorpreso l’uomo che aveva appena rubato un televisore dall’abitazione di un 68enne.

La successiva perquisizione all’interno del furgone Renault Trafic in suo uso ha consentito di rinvenire e sequestrare anche una saldatrice, una campana in rame con braciere e delle casse stereo, sottratte da una cantina ubicata in una vicina strada.

Il veicolo e arnesi da scasso rinvenuti sono stati sequestrati mentre la merce recuperata è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.