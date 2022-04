Fotocamere mirrorless e reflex: differenze e caratteristiche

Ogni fotografo si trova sempre nella posizione di dover decidere se affidare uno scatto ad una fotocamera reflex o ad una mirrorless.

Le mirrorless, in genere, si caratterizzano per dimensioni inferiori e un peso più basso: questo è un aspetto che cattura l’attenzione di tutti quei fotografi amatoriali che non hanno pretese eccessive.

Va detto, comunque, che da qualche anno a questa parte le fotocamere mirrorless in vendita hanno attirato gli investimenti di molti produttori, che hanno implementato le tecnologie migliori e integrato ottiche dedicate, caratterizzate da alti standard di qualità.

Diverso è il discorso per le reflex, che in genere sono più semplici da usare e più accessibili dal punto di vista dei prezzi.

Le caratteristiche delle reflex

Le reflex a volte sono indicate anche con la sigla DSLR; si tratta di fotocamere che presentano uno specchio ribaltabile ed un mirino attraverso cui è possibile vedere, senza alcun filtro, quello che succede dalla parte opposta dell’obiettivo.

Il fascio luminoso nelle reflex va oltre il complesso di lenti dell’obiettivo, per raggiungere uno specchio che ha una inclinazione di 45 gradi. Qui si riflette la luce in alto in direzione di un pentaspecchio o di un pentaprisma (a seconda che si tratti di una fotocamera più economica o un po’ più costosa). A questo punto la luce viene diretta verso l’oculare.

Se ci si avvicina alla reflex, si può notare l’immagine precisa nell’oculare situata al di là della lente, e non c’è alcun tipo di intermediazione elettronica.

Con una reflex, dunque, si ha a che fare con un percorso ottico, senza processi digitali. Quando si scatta la foto, la rotazione dello specchio angolato determina il rumore meccanico tipico delle reflex.

Come sono fatte le mirrorless

Come il loro nome lascia intuire, le mirrorless non hanno uno specchio. Questo vuol dire che la luce, una volta superato il complesso ottico, raggiunge direttamente il sensore, e qui viene processata in tempo reale.

Al tempo stesso, l’immagine viene visualizzata sul mirino elettronico o sul monitor LCD posteriore; il mirino elettronico è installato al posto del tradizionale mirino delle reflex nella parte in alto della fotocamera, ed è conosciuto anche con il nome di EVF.

Nel momento in cui il pulsante di scatto viene premuto, quel che è presente sul sensore viene registrato dalla fotocamera in modo più immediato e più semplice rispetto a quel che avviene con una reflex: ciò dipende dalla velocità del processo e dalla mancanza di parti meccaniche.

La tecnologia di una fotocamera reflex

Le fotocamere reflex possono contare su una tecnologia decisamente consolidata e sono molti i produttori che possono vantare una lunga esperienza in questo ambito.

Le immagini che vengono prodotte sono di alta qualità e la robustezza è una delle doti di questi dispositivi; essi, inoltre, offrono un’elettronica più semplice e, di conseguenza, garantiscono un livello di autonomia superiore. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, soprattutto per gli usi professionali di fotografi di nozze o di viaggio.

Mirrorless o reflex?

Ma in fin dei conti, è meglio una fotocamera mirrorless o un modello reflex? Di certo l’addio allo specchio delle reflex offre molti benefici alle mirrorless, che hanno uno schema semplificato proprio perché, per riflettere la luce, non necessitano di uno specchio di grandi dimensioni o di un mirino ottico complesso. Ecco perché una mirrorless pesa di meno ed è più piccola.

Anno dopo anno, è in costante crescita il numero di mirrorless full frame. Il focheggiamento automatico è una delle attività necessarie per il funzionamento della fotocamera che si eseguono sul sensore direttamente e questo favorisce tempi di lettura veloci. Le prestazioni che ne scaturiscono sono davvero elevate.In mancanza di specchio non può esistere alcun mirino ottico; quindi c’è bisogno del mirino elettronico o dello schermo LCD posteriore per la composizione dell’inquadratura.