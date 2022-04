Forum dei Giovani in Campania istituito solo sulla carta

“Nato con l’obiettivo di dar voce alle nuove generazioni, aprendo loro le porte delle istituzioni, il Forum dei Giovani in Campania è ancora, inspiegabilmente, un organismo istituito sulla carta e fermo ai buoni propositi. Non è ancora chiaro, infatti, per quale ragione non sia stato ancora convocato dal Consiglio regionale, sebbene abbia personalmente sollecitato in più occasioni il presidente Oliviero”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo.

“Il Forum rappresenta un’opportunità di partecipazione importante, che può certamente contribuire ad arricchire il lavoro all’interno dell’assise con proposte e idee non solo nel campo delle politiche giovanili, ma in tutti i settori, formando al contempo la classe dirigente del domani. Abbiamo il dovere di stimolare il lavoro di questi ragazzi, agevolando la sinergia con le realtà giovanili e i Forum dei Giovani presenti nei singoli comuni. Non possiamo più aspettare. Il contributo di giovani della Campania è fondamentale per stimolare il processo di crescita e di sviluppo della nostra regione”.