Foibe, l’on. Menia sarà a Caserta per presentare il suo libro

Prosegue la rassegna culturale a cura del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale, domani a Caserta al centro congressi Carpe Diem in Via Santa Chiara il terzo appuntamento di ‘La Patria tra le righe, territorio, idee, racconti per l’Italia’, in quest’occasione l’On. Roberto Menia sarà a Caserta per presentare il suo ultimo libro: ’10 Febbraio, dalle foibe all’esodo’, un libro a cura del padre della legge n.92 del 2004 che istituisce il giorno del ricordo il 10 Febbraio al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe per anni sconosciuta a molti.

Ad introdurre l’incontro con l’autore sarà Marco Cerreto, commissario provinciale del partito, seguiranno gli interventi di Paolo Santonastaso capogruppo FdI al comune di Caserta, Gabriella Santillo capogruppo FDI alla Provincia di Caserta, il Consigliere Regionale On Alfonso Piscitelli, l’On Giovanni Russo e la Sen. Giovanna Petrenga.

Sulle tracce del libro vi sarà poi un approfondimento storico, moderato da Eliana Colamatteo, presidente di Gioventù Nazionale della città di Caserta, a cui parteciperanno l’avv. Vittorio Giorgi, studioso dell’esodo Giuliano Dalmata, il presidente del comitato 10 Febbraio di Aversa, dott. Salvatore De Chiara, e il Prof Flavio Quarantotto.