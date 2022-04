Ente Idrico Campano, primo incontro del nuovo esecutivo regionale

Si è tenuto quest’oggi, presso l’Aula consiliare del Comune di Agerola, il primo incontro dell’esecutivo Regionale dell’Ente Idrico Campano.

L’agro aversano era rappresentato dal Consigliere Comunale di Aversa, Roberto Romano.

All’ordine del giorno numerosi importanti provvedimenti che attendevano approvazione: il primo riguardava il completamento della rete fognaria del Comune di Gragnano con investimenti pari a 9 milioni e 100 mila euro che saranno impiegati per eliminare gli scarichi delle acque reflue in ambiente; il secondo per il potenziamento e l’adeguamento degli standard moderni del depuratore ubicato nel Comune di Nocera superiore per un importo pari a 3 milioni di euro. L’assemblea ha dato anche il via libera al progetto esecutivo per il potenziamento del depuratore di Casal Velino in provincia di Salerno.

Infine l’assemblea ha deliberato il piano formativo del personale e un piano assunzionale che prevede un implementazione di sedici nuovi dipendenti nella struttura organizzativa dell’Ente.

Il consigliere Roberto Romano ha avuto interlocuzioni con il presidente del distretto, il sindaco di San Marcellino dott. Anacleto Colombiano e il direttore generale dott. Vincenzo Bentivoglio che hanno garantito massimo impegno per il territorio aversano che necessita di una progettazione strutturale per l’ammodernamento della rete idrica locale.

Prossimamente sarà individuato anche il gestore attuatore che si occuperà anche di fare pervenire al Ministero della Transizione Ecologica progetti da approvare nel PNRR.

L’augurio di buon lavoro è arrivato anche dal Sen. Agostino Santillo e dal Consigliere Regionale Salvatore Aversano.