Elezioni Rsu, straordinaria affermazione della FP Cgil in provincia di Caserta

A conclusione della tornata per eleggere le rappresentanze sindacali unitarie, la Cgil si conferma alivello nazionale il sindacato più votato nel Pubblico Impiego. Il trend di crescita è stato confermatoanche nella provincia di Caserta con l’ottimo risultato ottenuto nella Sanità, nelle Funzioni Centralie nelle Funzioni Locali.Particolare rilevanza assume l’esito delle consultazioni nei presidi dell’Asl dove, rispetto alleprecedenti elezioni del 2018, sono raddoppiati sia i voti di lista che i rappresentanti eletti, con unaperformance superlativa al P.O. di Aversa.

“Nonostante la fase storica segnata dalla pandemia – ha dichiarato Ciro Vettone, Segretario Sanità FP Cgil Caserta – abbiamo ricevuto una prova della fiducia che i lavoratori del comparto ripongononella nostra organizzazione e questo è un incentivo a fare sempre meglio”. Risultati eccellenti anche negli enti locali dove il ‘quadrato rosso’ è il primo sindacato all’Autorità di Bacino dell’Appenino Meridionale con una percentuale che supera il 60% dei consensi, alla Cameradi Commercio di Caserta, nei comuni di Maddaloni, Villa Literno, Succivo e in tante realtà di Terra di Lavoro.

“Siamo particolarmente orgogliosi del risultato ottenuto a Orta di Atella – ha sottolineato Filomena Coletta, Segretaria Funzioni Locali FP Cgil Caserta – dove si è tornati alla normalità dopol’esperienza commissariale con una grande partecipazione dei dipendenti che ci hanno premiatocon quasi il 70% dei voti”.

Anche il comparto dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici, registra unnotevole incremento con il boom di voti registrati all’Inps, all’Agenzia delle Entrate, alle Dogane ealla Scuola Specialisti dell’Aeronautica. I rappresentanti sindacali della Funzione Pubblica sonoeletti in tutti gli istituti più importanti della provincia: Tribunale, Procura, Questura, Prefettura,Inail, Ispettorato del Lavoro e Beni Culturali.

“Tra questi ultimi – ha spiegato Carmela Ciamillo, Segretaria Funzioni Centrali FP Cgil Caserta – èda rimarcare il risultato della Reggia di Caserta dove abbiamo raddoppiato i consensi e siamopassati dal 9% del 2018 all’attuale 20%”.

“La nostra organizzazione è stata premiata e votata anche dai dipendenti non sindacalizzati inmodo da risultare primo sindacato tra i non iscritti – ha concluso Luigi Capaccio, Segretario Generale FP Cgil Caserta -. La straordinaria partecipazione dei lavoratori alle elezioni dimostraquanto sia sentito il diritto ad essere rappresentati nella Pubblica Amministrazione. Ringrazio gliiscritti, i delegati e i dirigenti sindacali per l’impegno profuso quotidianamente nella tutela di tutti ilavoratori. Desidero fare i complimenti e augurare buon lavoro a tutti gli eletti nelle liste della FPCgil e degli altri sindacati in un’ottica costruttiva di collaborazione per rilanciare il pubblico impiego”.