Comprare un anello solitario

Un gioiello senza tempo

L’anello solitario rappresenta il gioiello per eccellenza della celebrazione dell’amore eterno. Infatti, fin dai tempi antichi, questo prezioso veniva donato in occasione della proposta di matrimonio, tradizione tutt’ora in voga. Il suo fascino senza tempo lo rende un vero e proprio passepartout, da donare per le occasioni speciali, le ricorrenze o gli eventi da ricordare. La sua caratteristica principale è la presenza di una montatura, generalmente forgiata in oro bianco, con un diamante incastonato. Ognuno può scegliere la tipologia di anello con diamante che preferisce tra i classici solitario, veretta o trilogy.

Caratteristiche del diamante

Per comprare anello solitario di qualità è necessario prestare attenzione alle caratteristiche del diamante. Infatti, la gemma acuirà il valore dell’anello conferendogli uno stile unico e ricercato.

In primo luogo è importante sapere che tutte le pietre preziose devono essere corredate della dovuta certificazione che ne attesti la qualità e le caratteristiche tecniche e estetiche. Nello specifico il documento dovrà fare riferimento a:

taglio: tecnicamente detto cut, si riferisce alla lavorazione subita dal diamante e ha lo scopo di conferire alla gemma grezza le sfaccettature, visibili ad occhi nudo, che gli permettono di riflettere la luce e di brillare. I tagli che possono avere i diamanti sono: a cuscino, a cuore, a brillante, a ovale, a marquise e a goccia;

colore: tecnicamente detto colour, si categorizza attraverso l’ordine alfabetico, partendo dalla lettera D (incolore) e terminando con la Z (giallo pronunciato). Infatti, il diamante può possedere una sfumatura quasi impercettibile fino a diventare di una tonalità giallastra intensa. I diamanti più ricercati presentano gradazioni di colore che oscillano tra la G e la H;

purezza: tecnicamente detta clarity, questa caratteristica permette di catalogare la pietra in base alla sua purezza, ovvero alla presenza o meno di inclusioni all’interno. La purezza viene misurata attraverso una scala di valori che parte da LC/IF, che contraddistingue i diamanti perfetti, fino alla SI, cioè i diamanti che presentano evidenti imperfezioni. Per valutare le inclusioni si utilizzano le sigle VVS1 (ovvero very very small inclusion) che identifica le gemme con inclusioni molto piccole e VS1 very small inclusion cioè le inclusioni di piccola grandezza;

caratura: tecnicamente detta carat, identifica la grandezza o il peso della gemma espressa attraverso l’unità di misura del carato (1 carato = 0,2 grammi).

Le caratteristiche dell’anello

Quando si acquista un anello solitario, inoltre, è importante sapere che il gioiello deve essere corredato dal certificato di garanzia, utile qualora si decidesse di rivendere il gioiello o di acquistarlo ai fini di investimento. Infatti, la documentazione ne attesta non solo l’autenticità, ma anche il valore di mercato in base alle qualità tecniche.

Un’altra caratteristica da valutare attentamente è senza dubbio il materiale con il quale è stato creato l’anello, ovvero la struttura del gioiello. Che sia un classico anello solitario cartier o un altro modello, esso potrà essere realizzato in oro bianco, giallo o rosa. Tuttavia esistono case produttrici che creano anelli di fidanzamento anche in platino. Tale caratteristica dovrà essere valutata dal compratore in base al gusto personale e all’allure che si ricerca in un gioiello.

Infine, anche la montatura, che determina sensibilmente lo stile dell’anello, dovrà essere valutata con attenzione. Forma, dimensione e design possono variare sensibilmente in base alla maison che realizza in prezioso, alla dimensione del diamante, al materiale e all’estetica complessiva del gioiello.

Dove comprare un anello solitario

