In coma dopo bypass gastrico, Angela ascoltata nuovamente dal magistrato

Angela Iannotta è stata nuovamente interrogata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica sammaritana.

Il fatto è avvenuto ieri sempre nell’Ospedale di Caserta – Unità Operativa Complessa dei Grossi Traumi – dove la giovane e’ ricoverata ancora in gravi condizioni.

La notizia di questo nuovo interrogatorio è trapelata solo oggi ed è stata confermata dai suoi legali gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo che non hanno voluto rivelare il contenuto dell’interrogatorio a loro riferito dalla loro assistita. La Procura sammaritana (l’indagine è coordinata dal Pubblico Ministero dott.ssa Valentina Santoro) non sta trascurando alcun dettaglio della triste storia di malasanità occorsa alla giovane mamma sammaritana. A questo punto siamo ad una svolta decisiva nell’inchiesta a carico dei sanitari coinvolti nella vicenda. L’indagine si allarga a macchia d’olio.

Per la cronaca Angela è ancora in pericolo di vita (siamo a tre mesi dal secondo intervento di mini by pass gastrico presso la Clinica Villa del Sole di Caserta eseguito dal chirurgo bariatrico dott. Stefano Cristiano, indagato per lesioni colpose gravissime in ambito sanitario) ed è in procinto di sottoporsi ad un quinto e rischioso intervento chirurgico salva vita (per la ricostruzione di alcuni organi interni tra cui l’esofago) presso il Secondo Policlinico di Napoli ad opera del prof. Francesco Corcione, ordinario di chirurgia generale all’Universita’ Federico II di Napoli e della sua equipe.

Intanto i consulenti medici legali sono al lavoro sulla documentazione sanitaria sequestrata per la stesura di una consulenza finalizzata a ricostruire il susseguirsi degli eventi che hanno interessato Angela e per stabilire eventuali responsabilità a carico dei medici che hanno avuto in cura la giovane ( nel trattamento pre operatorio, operatorio e post operatorio).