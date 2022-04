Caserta. Provincia, Guida entra in Consiglio Provinciale

Il Tar Campania ha accolto il ricorso per le elezioni provinciali presentato dal sindaco di Cesa, Enzo Guida: pertanto la fascia tricolore entra in consiglio. A darne notizia è stato lo stesso sindaco-

A dicembre ci fu la sua esclusione per alcune schede, prima non assegnate e poi assegnate. Per qualche ora fu eletto consigliere provinciale e successivamente escluso. Ieri si è tenuta la camera di consiglio, che ha accolto le tesi dell’avvocato Giuseppe Costanzo (legale del sindaco Guida).

Infatti i giudici amministrativi hanno evidenziato come “la nullità delle due schede in cui sono i presenti i nominativi dei candidati votati ma associati a delle liste diverse rispetto a quelle che includeva tali soggetti. La scheda – si legge ancora nel dispositivo di sentenza – va considerata nulla, in quanto l’indicazione incoerente del nominato di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare il voto in favore di un’altra lista sia di attribuire la presenza”.

“Ringrazio il mio avvocato per come ha seguito questa vicenda – ha detto Guida -. Non è facile essere “avvocato” di un avvocato e lui ha dimostrato, ancora una volta, grande preparazione e professionalità. Siederò nei banchi del Partito Democratico e cercherò di rappresentare al meglio le istanze del mio territorio. Grazie alla “squadra” locale dei miei amministratori e forze politiche che mi hanno dato una grande mano, grazie a tutti gli amministratori locali della Provincia di Caserta che mi votarono”.