Rischiavano di essere investiti, anatroccoli salvati dalla Polizia

Nella mattinata di ieri, lunedì 04 aprile, perveniva alla sala operativa della Questura di Monza e della Brianza una segnalazione di una signora che in centro città, all’intersezione tra Viale Brianza e Viale Cesare Battisti, aveva notato la presenza di un’anatra con i suoi anatroccoli al seguito, sulla corsia pedonale/ciclabile, posta sulla destra del viale, in difficoltà nel traffico cittadino e a rischio di investimento da parte delle autovetture.

Immediatamente la Sala Operativa della Questura inviava sul posto la Volante 1 richiedendo nel contempo l’ausilio di personale dell’ENPA che, però, non era prontamente disponibile a raggiungere il luogo nel minor tempo possibile.

Visto l’evidente e imminente pericolo per l’incolumità della famiglia di anatre, in ragione dell’alta presenza di traffico, gli agenti della Volante provvedevano a interdire la viabilità su entrambe le direzioni di marcia per il tempo strettamente necessario, consentendo e favorendo l’attraversamento dei 6 anatroccoli con la loro mamma, scortandoli quindi fino all’interno del parco della Villa Reale in una zona sicura, scongiurando così il peggio per la famiglia di palmipedi.