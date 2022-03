Dalla zuppa di cozze alla pastiera: non c’è Pasqua senza ‘A figlia d”o Marenaro

“Credo che in questo mestiere la differenza la fai, se ci metti qualcosa di veramente tuo, dalle ricette alla ricerca delle migliori materie prime, e non smetti mai di essere umile. Lo confesso, sono molto emozionata all’idea di questa Pasqua – ammette l’imprenditrice Assunta Pacifico, premiata anche da Coldiretti come testimonial resilienza e identità -, forse sarà finalmente la prima festività in cui respireremo quell’atmosfera vicina alla “normalità”. Non riesco, però, a gioire come vorrei, visto il conflitto Russia-Ucraina. Chi mi conosce, sa benissimo che non ho potuto studiare da ragazza, la mia famiglia ha vissuto momenti difficili a ridosso della seconda guerra mondiale. Mio padre si è dovuto “inventare” il mestiere, vendendo itinerante ‘o bror ‘e purpo. E io sono stata obbligata a lavorare già da bambina. Sono convinta che ognuno deve metterci il suo per aiutare chi è in difficoltà, sono una credente e sono sempre pronta a fare opere di beneficenza. Per questo, il mio augurio è che la Pasqua possa davvero portare la pace per tutti“.