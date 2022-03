(VIDEO) Guerra in Ucraina, Zelensky: “Non è un film, Biden dia un messaggio forte”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Joe Biden di dare un messaggio “forte e utile” sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel discorso sullo Stato dell’Unione che terrà questa sera.

In un’intervista esclusiva a Cnn e Reuters, dal bunker in cui è nascosto a Kiev, il leader ucraino, ex attore, ha detto: “E’ una situazione molto seria, non siamo in un film”. “Io non sono una figura iconica, l’Ucraina lo è”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che “il mondo non può perdere qualcosa di così speciale”.