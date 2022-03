(VIDEO) Guerra in Ucraina, Kiev approva leggi di guerra e mobilitazione generale

Il Parlamento dell’Ucraina ha approvato un pacchetto di leggi definito “di guerra” dai media ucraini che introduce la mobilitazione generale dei riservisti e un “inasprimento delle pene per i crimini contro la sicurezza nazionale”. I provvedimenti, fra i quali diversi emendamenti al codice penale, intendono rafforzare i termine dello stato di legge marziale in vigore in Ucraina da giovedì scorso, giorno in cui la Russia ha lanciato un’operazione militare su larga scala nel territorio del Paese.

Inno nazionale ucraino prima della seduta del Parlamento

L’elenco delle misure adottate dai deputati è disponibile sul portale della Verkhovna Rada, questo il nome dell’assemblea unicamerale che assolve le funzioni legislative nel Paese. I provvedimenti introdotti, tra le altre cose, permettono allo Stato maggiore dell’esercito di decidere quanti riservisti arruolare nei vari reparti “per soddisfare le esigenze delle forze armate ucraine” e di “assegnare temporaneamente edifici, strutture, terreni, trasporti e altri mezzi materiali e tecnici” a scopo di difesa. Stando a quanto riporta il quotidiano in lingua inglese The Kyiv Independent, il pacchetto di leggi introduce la responsabilità penale per chi coopera in qualche misura con la Russia e l’autorizzazione a confiscare beni appartenenti a Mosca e ad “alcuni dei suoi cittadini”.

(Bri/ Dire)