(VIDEO) Guerra in Ucraina, contro i russi droni e guerriglia: “Ma ora si rischia una nuova Siria”

Per l’esperto, “nonostante siano passati pochi giorni, possiamo già distinguere due fasi della guerra: la prima, dall’alba del 24 febbraio a quella del 28, e la seconda che è quella in cui siamo oggi. Nella prima fase Mosca sperava di riuscire a mettere in campo una guerra lampo per rovesciare il regime, ma ha fallito. Ora è costretta a ripiegare su una tattica che abbiamo già visto in Siria: circondare le città e colpirle con pesanti bombardamenti, con un’inevitabile aumento delle vittime civili“.