(VIDEO) Guerra in Ucraina, soldato russo catturato: “lo faccio per soldi”

Quanto guadagnano gli ufficiali russi per la guerra in Ucraina? 60 mila rubli o 550 dollari al mese! È in questo importo che l’esercito russo stima le vite dei suoi soldati mandandoli al confine.

La SBU (servizi segreti ucraini) pubblica un altro video con un occupante catturato che ammette di essere in guerra per guadagnare soldi. “La sua motivazione – si legge nel post – non è vincere, ma “sfamare” la sua famiglia.Facciamo appello a tutti gli invasori russi: in Ucraina non guadagnerai altro che una porzione di piombo nel tuo stesso corpo!”, si conclude il messaggio didascalico.