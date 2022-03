(VIDEO) Aversa. La TGR Campania all’hub prima accoglienza per rifugiati ucraini 

Aversa ha aperto le braccia ed accoglie gli ucraini in fuga dalla guerra. Qualche giorno fa presso la sede della Protezione civile in Via San Lorenzo è stato realizzato l’hub di prima accoglienza per i profughi ucraini costretti a lasciare il proprio Paese sotto bombardamento russo.

Questa mattina le telecamere dirla TGR Campania sono state presso l’hinterland.

“E’ per me un grande motivo di orgoglio, e soprattutto uno sporne a fare sempre meglio e sempre di più – fa sapere l’assessore alla protezione civile Giovanni Innocenti -. Ringrazio i volontari della Protezione Civile per il grande impegno che quotidianamente profondono, i Cavalieri di Malta, i medici e tutti gli attori in campo che stanno contribuendo al funzionamento della macchina dell’accoglienza. Come Assessore alla Protezione Civile mi sento onorato di poter rappresentare operativamente sul campo i cittadini Aversani, i quali, come sempre, non stanno facendo mancare la loro solidarietà. Siamo ancora all’inizio, sicuramente ci sarà ancora molto da fare per aiutare questi nostri nuovi concittadini, ma la nostra città, i nostri volontari sono pronti”.