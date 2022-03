I vantaggi di vendere e acquistare l’usato

Sebbene l’economia dell’usato si stia facendo sempre più strada nel mondo, il nostro Paese rimane ancora indietro in quest’ambito.

In molte capitali europee, invece, esistono diversi negozi che vengono oggetti di seconda mano di vario tipo come, ad esempio: complementi di arredo, abbagliamento, tecnologia e molto altro ancora.

In Italia, invece, alcune di queste realtà nelle città principali sono presenti ma si contano veramente sulle dita di una mano. Il dato del valore del mercato dell’usato nel nostro Paese arriva a circa 21 miliardi, cifra che sembra molto elevata ma che risulta, invece, molto contenuta se confrontata ai 60 miliardi di altri importanti Paesi europei come la Francia.

Per fortuna sembra che qualcosa stia cambiano anche in Italia. Questa evoluzione è dovuta alla crescita sempre maggiore del digitale e, nello specifico, delle piattaforme web. Infatti, grazie a internet il commercio di seconda mano sta crescendo in maniera rapida e sono tante le piattaforme che consentono di acquistare e vendere usato. Un esempio molto valido e affidabile è il sito usato.it che permette di trovare annunci di diverse categorie merceologiche.

Anche i social network consentono, oggi, di poter vendere e acquistare prodotti usati. Esistono, infatti, diversi gruppi dedicati a questa tipologia di scambio e il marketplace di Facebook permette di trovare diverse occasioni.

Vediamo, quindi, tutti i vantaggi del mercato dell’usato.

I principali vantaggi dell’usato: risparmio e sostenibilità

Uno dei vantaggi più evidenti quando si compra o vende usato è sicuramente il fattore economico. Infatti, attraverso il mercato dell’usato è possibile fare dei veri e propri affari e anche online sta crescendo la sicurezza degli scambi e sono sempre più ridotti i casi di truffe. Infatti, il sistema di valutazione, sia degli acquirenti che dei venditori, consente di ottenere maggiore sicurezza.

Il fattore economico, però, non è il solo vantaggio che questo tipo di scambio consente di ottenere. Infatti, comprare e vendere usato è soprattutto uno dei migliori modi per poter dare vita a un’economia di tipo circolare e sostenibile. È possibile evitare sprechi inutili di risorse per realizzare nuovi prodotti e per smaltire quelli usati.

Riutilizzare gli oggetti consente, dunque, di indirizzarci verso uno stile di vita sempre più sostenibile e permette di dare nuova vita a quegli oggetti ancora in ottime condizioni e funzionanti che altrimenti resterebbero non utilizzati e andrebbero smaltiti.

Capita spesso, infatti, che le persone decidano di conservare oggetti, vestiti e altri prodotti perché, pur non avendone più bisogno, hanno dispiacere nel buttarli nel cestino della spazzatura. Invece, avere la possibilità di usufruire di validi sistemi per la vendita, consente di trasformare questi oggetti in una risorsa per altre persone e diventerà più semplice privarsene.

Dobbiamo superare, quindi, quello stereotipo verso il quale ci spinge ancora la società consumistica in cui viviamo, ovvero che tutto quello che è nuovo è belle e utile mentre ciò che è vecchio viene considerato non utile e da buttare vita, soprattutto se si tratta dello “scarto” di qualcun altro. Invece, gli oggetti usati hanno un’unicità e una storia che li valorizza.

Il contributo dell’economia dell’usato nei confronti della salute dell’ambiente

Le piattaforme di vendita di prodotti usati favoriscono, come già accennato, al benessere e alla salute del mondo intero. Sono stati calcolati, a tal proposito, i benefici che derivano dalla cosiddetta “second hand economy”, partendo dal presupposto che l’acquisto e la vendita di usato allunga la vita dei prodotti e, di conseguenza, consente di poter abbassare notevolmente le emissioni di CO2 che provengono dalla produzione di nuovi beni.

I dati che emergono dagli istituti di ricerca ambientale sono molto confortanti. Infatti, è stato calcolato che già oggi è possibile risparmiare milioni di tonnellate di CO2. Si tratta di numeri molto importanti che devo spingere sempre più persone a rivalutare il valore dell’acquisto e della vendita dell’usato.