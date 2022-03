Ucraina, Floridia: “da scuola italiana grande prova di inclusione”

“La scuola pubblica italiana sta dando una grande prova di inclusione e di solidarietà, contribuendo in maniera decisiva alla gestione dei profughi giunti in Italia a causa del conflitto in Ucraina. Ad oggi 7.000 studenti ucraini sono stati accolti nei nostri istituti, con le regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Campania in testa per numero di studenti ospitati. Si tratta di un numero destinato a salire rapidamente, visto il flusso costante che si registra ogni giorno”. Così la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S.

“Lavoriamo costantemente per garantire il supporto psicologico e la mediazione linguistica a sostegno di questi studenti. Ma soprattutto puntiamo a garantire loro uno spicchio di normalità e lo sviluppo di forme di socialità, visti i giorni terribili che hanno vissuto e continuano a vivere con le loro famiglie. Ringrazio il personale scolastico, i mediatori, gli studenti e tutti coloro che sono coinvolti in questa enorme sfida di accoglienza che vede nella scuola pubblica italiana uno dei fronti più importanti”.

(Rai/ Dire)