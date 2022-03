Trentola Ducenta. 8 marzo, grande successo per gli screening gratuiti nel giorno della Festa della donna

Festa della donna: non solo mimose, ma un aiuto concreto per tutte nella cura e tutela della salute. Questo è stato il concetto ispiratore della giornata di screening gratuiti eseguiti, in occasione della Festa della Donna, all’interno del Palazzo Marchesale di Trentola Ducenta, grazie all’iniziativa posta in essere dal dott. Salvatore Stabile in collaborazione con la Protezione civile, supportati dall’Amministrazione comunale ed in particolare dall’assessore alla Salute, Giovanna Mazzitelli, e dall’assessore all’Istruzione e Cultura, Vincenzo Sagliocco.

Partendo dell’incipit “la prevenzione resta la migliore medicina contro tutte le patologie tumorali”, sono stati eseguiti, grazie alla collaborazione del dott. Alfonso Dell’Aversana, esami gratuiti quali ecografia del seno e della tiroide, nonché l’esame ECG.

La Casa comunale è stata presa letteralmente d’assalto e la partecipazione alla giornata di screening è andata oltre le più rosee aspettative, coinvolgendo un numero enorme di donne residenti. Un iniziativa gratuita che aveva come obiettivo la salute femminile. Screening aperti a tutte, dunque, ed iniziative benefiche per dare un senso a questa giornata dedicata alle donne, tingendola di un arcobaleno di benesse.