Trasporto pubblico a Lusciano, IV interroga il sindaco Esposito

Pullman nuovi e corse in arrivo. Dopo 20 anni a Lusciano ritorna il servizio pubblico dei trasporti: è quanto si legge sui social e condiviso dal sindaco Nicola Esposito.

“A differenza di chi si occupa solo di togliere l’attuale poltrona a Nicola Esposito oppure di reclutare candidati per le prossime elezioni, addirittura, per voci di corridoio un ‘inciucio’ politico tra maggioranza e una parte della minoranza, pertanto, senza voler fare polemica, rivolgiamo al primo cittadino alcune domande – fanno sapere dal coordinamento cittadino di Italia Viva -. Il primo interrogativo è se questa iniziativa interessa l’urbano o l’extraurbano. Quali saranno i costi per le casse comunali? Quali sono le soste e quali i percorsi? Quest’ultimo è uno dei punti che ci preoccupa di più, a causa del divieto di transito a mezzi pesanti su alcune strade principali nella parte vecchia di Lusciano e di alcune strade limitrofe come il prolungamento di via delle Margherite, via Taranto e via Marconi. Quest’ultima, come già raccontato in passato, ha la carreggiata ridimensionata e presenta caratteristiche contrarie all’art. 140 delcodice della strada, che prevede una larghezza minima di ogni corsia di marcia delle strade a doppio senso di circolazione pari a mt 2,75. Tali caratteristiche non sono sussistenti dopo i lavori di rifacimento del tratto di via Marconi. Senza dimenticare che via Marconi non ha il parere favorevole da parte dell’ex comandante del settore polizia urbana, Mauro Ferrara, e non considerato da parte della Giunta capeggiata da Esposito. Approfittiamo anche nello scusarci per questa ‘sgrammatura istituzionale’ da parte di una classe politica poco qualificata”.